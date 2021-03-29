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واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن المدان باغتيال "الحريري"

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واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن المدان باغتيال "الحريري" واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن المدان باغتيال "الحريري"
تهدف إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية تستهدف مصالحها

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن المدان باغتيال

عرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مكافأة مالية، قيمتها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش، عضو ميليشيا حزب الله المدان بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي لا يزال طليقًا.

وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة ستُمنح في مقابل معلومات، تقود إلى تحديد مكان سليم عياش، أو التعرف عليه، أو تقديم معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة "عياش" غيابيًّا بتهمة قتل "الحريري"، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن "عياش" البالغ 57 عامًا متوارٍ في لبنان. وقد رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه.

وبيّنت الخارجية الأمريكية أن "عياش" خطط أيضًا لإلحاق الأذى بجنود أمريكيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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