أخبار عاجلة

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يبحث "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" مع ملك الأردن

Print
ولي العهد يبحث "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" مع ملك الأردن ولي العهد يبحث "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" مع ملك الأردن
الملك عبدالله أكد استعداد بلاده للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق للمبادرات أهدافها

ولي العهد يبحث

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها، وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.
وقد رحب ملك الأردن بمبادرات سمو ولي العهد، مؤكداً استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر

"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر

"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر

تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي

تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي

مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"!

مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"!

شبكة عيون الإخبارية