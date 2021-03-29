"الغامدي" يلتقي محافظ الليث ويتفقد مشروع مرسى الصيادين بالمحافظة

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بطاقة استيعابية تقدر بـ 236 قارباً ويقع على مساحة (122760) م2

التقى محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، اليوم الاثنين، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي والوفد المرافق له.

وتفصيلاً، جاء ذلك على هامش زيارته للمحافظة واستعرض الغامدي بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.

وتفقد المهندس الغامدي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، ومشروع مرسى الصيادين بالمحافظة وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي.

ووقف الغامدي والوفد المرافق له على مشروع إنشاء مرفأ الصيادين الحرفيين بالليث بمنطقة مكة المكرمة وعلى سير العمل فيه.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية، فمرفأ الليث بمنطقة مكة المكرمة سيكون عند اكتماله بطاقة استيعابية تقدر بـ 236 قارب صيد، ويتكون" مشروع المرفأ " من 5 أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغيراً تراوح أطوالها بين 7 و11م، وعمل حماية صخرية بمنسوب 2.5م، وعمل تجريف بحري وردم وجدار ساند لخدمات الشحن والتفريغ ومنزلق لصيانة القوارب.

وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الأسفلتية 23000 م2، كما يحتوي المشروع على سور أمني خارجي مع بوابة، إضافة إلى محطة وقود مكونة من خزانين للديزل تحت الأرض بسعة 45400 لتر للخزان الواحد، وخزانين للبنزين تحت الأرض بسعة 75700 لتر للخزان الواحد، وذلك لخدمة صيادي المحافظة.

ومساحة المرفأ الإجمالية تصل تقريباً إلى (122760)م2 محاطة بسور خارجي طوله 750 م طولي.

وأوضحت الوزارة أنّ الهدف من مبادرة المرفأ هو زيادة إنتاج المصائد البحرية ورفع عدد الصيادين في المملكة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات الغذائية وزيادة الوظائف في المرافق التابعة للمرافئ كالمطاعم، والمقاهي، والمنتجعات وغيرها، وتوفير وسائل ترفيهية ومراكز سياحية للمواطنين والسياح بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 1,220 فرصة عمل مباشرة كما أعلنت سابقاً.

وأشارت الوزارة إلى أنّها وفّرت خدمات تطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسوّ قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع.

وأعلنت الوزارة تحفيزها الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرافئ البحرية، والتي تساهم بشكل فاعل في الناتج الإجمالي المحلي، وتقدم قيمةً مضافةً للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة بها.

وأكد الغامدي أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.