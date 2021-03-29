أخبار عاجلة

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرب عن تهنئتها بنجاح جهود في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

Print
السعودية تعرب عن تهنئتها بنجاح جهود مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس تعرب عن تهنئتها بنجاح جهود في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
جدَّدت وقوفها ودعمها لجهودها الرامية لضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية

السعودية تعرب عن تهنئتها بنجاح جهود مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

تعرب المملكة العربية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وتثمِّن السعودية على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة، وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وتجدِّد السعودية وقوفها ودعمها المستمر لمصر، وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية، وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

شبكة عيون الإخبارية