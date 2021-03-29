الأخضر الشاب يكمل جاهزيته لمواجهة ليبيريا .. و"المسحل" يمتدح اللاعبين

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يلتقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، غدًا الثلاثاء ، نظيره ليبيريا في مباراته الودية الثانية ضمن المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويستضيف "الأخضر" منتخب ليبيريا (فريق أول) في تمام الـ5:10 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بالرياض.

من جانب آخر، أثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على المستوى الذي قدمه لاعبو الأخضر خلال المباراة الودية الأولى أمام منتخب ليبيريا يوم السبت الماضي ضمن المرحلة الثالثة من الإعداد لطوكيو 2020.

وأشاد المسحل بالتركيز العالي لدى اللاعبين في العمل نحو هدف الظهور الأمثل خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني في مراحل الإعداد المقبلة وضمن منافسات البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع اللاعبين الذي سبق الحصة التدريبية مساء اليوم الاثنين، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي المقام في مدينة الرياض، والذي يختتمه غدًا بمباراته التجريبية الثانية.

على الصعيد الميداني، اختتم الأخضر تحضيراته لمواجهة منتخب ليبيريا بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تركّزت على تطبيق اللاعبين للعمل التكتيكي بهدف البناء تحت الضغط العالي، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.