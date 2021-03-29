أخبار عاجلة

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية -
3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية" -
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم -
نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بسد الاحتياج الأردن من الأكسجين الطبي

Print
خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بسد الاحتياج الأردن من الأكسجين الطبي خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بسد الاحتياج الأردن من الأكسجين الطبي
امتداداً للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني

خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بسد الاحتياج الأردن من الأكسجين الطبي

‬وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية وذلك بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19".

وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك امتداداً للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

شبكة عيون الإخبارية