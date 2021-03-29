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"فلكية جدة": الضوء البروجي يزين ليالي الربيع

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"فلكية جدة": الضوء البروجي يزين ليالي الربيع "فلكية جدة": الضوء البروجي يزين ليالي الربيع
حتى مطلع شهر رمضان المبارك

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الراصدين للسماء في والوطن العربي سيحصلون نهاية شهر مارس 2021، على فرصة جديدة لرؤية الضوء البروجي في المناطق المظلمة، وستنتهي هذه الفترة من المشاهدة مطلع شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه بعد اختفاء الشفق المسائي سيكون لدى الراصد حوالي نصف ساعة لمشاهدة ضوء خافت يمتد صعوداً من الأفق الغربي فوق نقطة غروب الشمس، أسفل كوكب المريخ.

وتعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعي من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج في سماء المساء، وحالياً القمر غادر سماء بداية الليل، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته في كامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ابتداء من غروب الشمس يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بحوالي الساعة، يرصد بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

الضوء البروجي يحدث بسبب انعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار المتناثرة بين الكواكب وتدور حول الشمس في الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي.

جدير بالذكر بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية "جنوب خط الاستواء" يمثل شهر مارس بالنسبة لهم توقيت رصد الضوء البروجي في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل ضوء الفجر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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