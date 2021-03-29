انفوجراف.. تعرف على مهام لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية"

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تختص لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية"، بالنظر في أخطاء تسجيل الملكية العقارية بالمملكة، ومعالجتها وفق ضوابط محددة بما يضمن تقديم الخدمات على نطاق أوسع للمستفيدين ودعم حقوق المتعاملين وزيادة الحيادية.

الانفوجراف التالي يقدم لمحة عن اللجنة وأبرز مهامها، والتي تعد لجنة حكومية دائمة مشكلة من كل من: وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ والهيئة العامة للعقار.

وتسقبل اللجنة الاعتراضات على التنفيذ في إجراءات مثل تجزئة الملكية العقارية، أو تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك، وإصدار صك بدل فاقد أو تالف، وتنازع اختصاص في الولاية المكانية، واختلاف مساحة الصك عن الواقع، كما تستقبل زوائد المنح أو الزوائد التنظيمية وغيرها من الاعتراضات.