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نائب وزير التعليم يفتتح ملتقى الإرشاد الطلابي بجامعة جازان

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بمشاركة 19 جامعة سعودية ومشاركة 49 متحدثاً

نائب وزير التعليم يفتتح ملتقى الإرشاد الطلابي بجامعة جازان

رعى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، افتتاح جامعة جازان اليوم فعاليات الملتقى الثاني للإرشاد الطلابي "منار"، والذي تنظمه (افتراضيًّا) وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بمشاركة 19 جامعة سعودية، ومشاركة 49 متحدثا وحضور رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وأكد الدكتور "السديري" في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي أن جامعة جازان تبذل جهوداً ملموسة أسهمت في تهيئة الطلبة وتعزيز التفوق والثقة لديهم وذلك ضمن جهودها في توعية طلبتها خلال جائحة كورونا.

وأشار "السديري" إلى أن ملتقى "منار" في نسخته الثانية أكد أهمية التحول الإلكتروني للإرشاد الطلابي في الأزمات، بما يسهم في الوقوف على الآثار النفسية والاجتماعية والسلوكية للطلاب والطالبات ومن ثم الانطلاق بمجموعة من المبادرات والبرامج سواء توعوية أو تثقفية وما قد يتبعها من خدمات إرشادية وأدلة تنظيمية يتم تنفيذها جميعاً بأساليب افتراضية.

فيما أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن جامعة جازان تسعد بتنظيم ملتقى "منار" في نسخته الثانية بمشاركة 49 متحدثا من 19 جامعة لمناقشة ملف الإرشاد الأكاديمي في ضل جائحة كورونا، مشيراً إلى أهمية دور عضو هيئة التدريس بصفته محور الإرشاد وضرورة إلمامه بالأنظمة واللوائح موجها عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام بضرورة التركيز على عضو هيئة التدريس في الجانب الأكاديمي وتهيئته ليصبح قادراً على عملية الإرشاد.

بعدها دشن رئيس الجامعة مبادرة "أرشدني" وتم عرض عن المبادرة وأهدافها، ثم انطلقت جلسات الملتقى التي أتيحت مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي.

نائب وزير التعليم يفتتح ملتقى الإرشاد الطلابي بجامعة جازان

نائب وزير التعليم يفتتح ملتقى الإرشاد الطلابي بجامعة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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