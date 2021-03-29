بعد 7 سنوات على إغلاقها.. فرنسا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية

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استأنفت نشاطها في مبنى جديد منتصف النهار

أعادت فرنسا اليوم (الاثنين) فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاقها عام 2014 لدواعٍ أمنية، في مؤشر على العودة التدريجية للاستقرار بعد أعوام من النزاع.

واستأنفت السفارة نشاطها منتصف النهار في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الثلاثاء الماضي عن إعادة فتح السفارة إثر استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي.

ويندرج ذلك التطور ضمن انتعاش سياسي نسبي تشهده ليبيا، إثر تولي حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في 10 مارس (آذار)،

ومهمتها توحيد مؤسسات البلاد وتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.