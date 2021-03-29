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مدرب منتخب فلسطين: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام السعودي

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مدرب منتخب فلسطين: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي مدرب منتخب فلسطين: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام السعودي

مدرب منتخب فلسطين: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي

أشار مدرب منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، الجزائري نور الدين علي، إلى صعوبة مواجهتهم أمام السعودي، مشيراً إلى طموحهم في الخروج بنتيجة إيجابية.

ويحل المنتخب الفلسطيني ضيفاً على نظيره السعودي، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في مارس الجاري.

وقال المدرب الجزائري في حديثه بالمؤتمر الصحفي: مواجهة المنتخب السعودي تعد مهمة بالنسبة لنا، ونأمل في حصد نقاطها من أجل مواصلة الطريق نحو التأهل إلى كأس آسيا.

وزاد: لاعبو المنتخب الفلسطيني سيحاولون الظهور بشكل مميز وتقديم أفضل ما لديهم من أجل حصد نقاط المباراة، التي تتطلب منا التركيز الذهني والبدني أمام منتخب قوي.

وفي ختام حديثه، بيّن مدرب المنتخب الفلسطيني أن استمرار منافسات الدوري لديهم ساعدهم على استعادة الجاهزية البدنية، وستكون مواجهة الأخضر هي بداية انطلاقتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية