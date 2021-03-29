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إنهاء معاناة مريضة من خطر الإصابة بإعاقة دائمة بمكة المكرمة

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إنهاء معاناة مريضة من خطر الإصابة بإعاقة دائمة بمكة المكرمة إنهاء معاناة مريضة من خطر الإصابة بإعاقة دائمة بمكة المكرمة
مواطنة تعرضت لحادث قطع بأداة حادة في معصم اليد اليمنى

إنهاء معاناة مريضة من خطر الإصابة بإعاقة دائمة بمكة المكرمة

تمكن مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنهاء معاناة مواطنة ثلاثينية، إثر تعرضها لحادث قطع بأداة حادة في معصم اليد اليمنى منذ أكثر من سنتين، مما أدى إلى قطع في الأعصاب والأوتار وفقدان حركة ووظائف الكف كاملة.

وكانت المريضة أجرت عملية في إحدى المستشفيات وبعد مرور سنة ساءت الحالة، حيث تصلبت مفاصل اليد تماماً وتم إبلاغ المريضة بتعذر عودة وظائف اليد وعند مراجعة المريضة لمستشفى حراء العام قامت المريضة بالتوجه لقسم العلاج الطبيعي وسؤالهم عن إمكانية تحسن حالتها، وبعد معاينتها وتقييم حالتها تبين أنها من الحالات الصعبة والنادرة، وذلك لتأخر التأهيل بعد العملية الجراحية ووضعت خطة علاجية متكاملة طويلة الأمد مرت خلالها المريضة بتحديات وتمكن الفريق المعالج من تخطيها.

وبعد مرور ١٢ شهراً والعديد من الجلسات المكثفة كانت النتيجة ممتازة، حيث استعادت المريضة وظائف اليد بنسبة تتخطى ٩٠% ولله الحمد.

وبين الفريق الطبي المعالج أنه من خلال هذه التجربة يتبين أن الالتزام بجلسات العلاج الطبيعي يؤتي ثماره في علاج كثير من الحالات ويسهم في استعادة المرضى لوظائفهم الحركية التي فُقدت جراء إصابتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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