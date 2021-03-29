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"الرياضة" تكشف ترتيبات حضور الجماهير لملعب "مرسول بارك".. غدًا

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يحتضن مباراة الأخضر ونظيره الفلسطيني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

كشف وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاء الله السلمي بأن إدارة التشغيل والصيانة في ملعب "مرسول بارك" الذي سيحتضن غدًا مباراة السعودي الأول ونظيره الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت الدكتور السلمي أن الوزارة بدأت الآن في ترتيبات البروتوكول الخاص للحضور الجماهيري من خلال التواجد في المقاعد؛ مقعد إلى مقعدين؛ مقعد يكون متاحًا وإلى جانبه مقعدان غير متاحة ومقعد آخر بما نسبته 40٪ من نسبة الملعب وهذا لضمان سلامة الجمهور.

وأكد السلمي ‏ في تصريحات لقناة بأن قرار عودة الجماهير لحضور المباريات مع الالتزام بالإجراءات يؤكد على أن المملكة النموذج الأقوى والأهم وعلى تقدمها في التعامل مع جائحة كورونا، واصفًا عودة الجمهور بأنها عودة للحياة الآمنة والطبيعية.

ولفت بأن التحصين هو الشرط الأساسي في الدخول، معربًا عن أمله بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان العودة الآمنة.

وكانت قد أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، السماح بحضور الجماهير المحصّنين من للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملعب، بدءاً من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.

فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي ستقام غداً في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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