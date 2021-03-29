روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس في الترويج لطريق بحر الشمال

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تعتبر أنه أكثر سلامة واستدامة

اعتبرت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، أن سفينة الحاويات التي كانت تغلق قناة السويس المصرية سلطت الضوء على سلامة واستدامة طريق بحر الشمال وخطوط أنابيب الطاقة الروسية".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه آمنة للغاية وتحتل مناصب تنافسية من حيث تكاليف النقل وكذلك من حيث الموثوقية مقارنة بالطرق البديلة"، وفقاً لـ"رويترز".

وتتوقع روسيا زيادة الشحنات عبر طريق بحر الشمال، وهو طريق المحيط المتجمد الشمالي إلى آسيا، الذي يقطع 4000 ميل بحري قبالة البديل الجنوبي عبر قناة السويس.

وبلغت الأحجام قرابة 33 مليون طن العام الماضي، وتتوقع وزارة الطاقة أن تصل إلى 80 مليون طن سنوياً بحلول عام 2024.

وتشمل خطوط الأنابيب إلى أوروبا خط أنابيب النفط دروجبا، ووصلة الغاز نورد ستريم.