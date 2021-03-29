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شرطة الرياض تسقط شخصين ارتكبا جريمة سطو على أحد بنوك التحويلات المالية

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شرطة الرياض تسقط شخصين ارتكبا جريمة سطو على أحد بنوك التحويلات المالية شرطة الرياض تسقط شخصين ارتكبا جريمة سطو على أحد بنوك التحويلات المالية
مواطنان في العقد الثاني من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

شرطة الرياض تسقط شخصين ارتكبا جريمة سطو على أحد بنوك التحويلات المالية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على شخصين، ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بمدينة الرياض، ومحاولة كسر خزنتين لسرقة محتوياتهما، والاعتداء على مقيم من الجنسية الهندية، ومحاولتهما تعطيل كاميرات المراقبة بهدف تضليل الجهات الأمنية، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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