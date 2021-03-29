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"ابن فرحان" يبحث آفاق التعاون مع وزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا

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"ابن فرحان" يبحث آفاق التعاون مع وزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا "ابن فرحان" يبحث آفاق التعاون مع وزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا
تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وعقد الجانبان اجتماع التشاور السياسي بين المملكة العربية وجمهورية جنوب إفريقيا، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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