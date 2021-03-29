جامعة الملك سعود تحدّد آلية اختبارات طلابها.. بعد الأمر الملكي بتقديمها

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الدراسة تستمر حتى مطلع رمضان.. والاختبارات حتى 24 من الشهر

قررت جامعة الملك سعود استمرار العملية التعليمية، وتقديم المحاضرات وفق الآليات والإجراءات المعتمدة من مجلس الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ حتى يوم الخميس 3/ 9/ 1442هـ، وأتاحت للكليات إجراء الاختبارات للمقررات العملية قبل بداية اختبارات مقررات الإعداد العام.

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي تنفيذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات، والمتضمن أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك .

وكشفت أن اختبارات مقررات الإعداد العام سوف تبدأ لهذا الفصل يوم الأحد 2021/4/18م، كما تبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد 2021/4/25م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2021/5/6م .

وأضافت الجامعة أن فترات الاختبارات النهائية سوف تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتكون فترة الاختبار لكل مقرر وفق ما يعلن للطالب في بوابة النظام الأكاديمي، وأن تشكل كل كلية فريق عمل لمتابعة سير الاختبارات النهائية، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تطبيق التباعد الجسدي في جميع القاعات والمرافق .

وشددت جامعة الملك سعود على إلزام جميع الطلاب والمنسوبين بتحميل التطبيقات التي توصي بها وزارة الصحة مثل "تباعد، وتوكلنا، وصحتي"، موضحة أنه يجب على جميع منسوبي الجامعة وطلابها الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أداء الاختبارات، والبعد عن التجمعات قبل وبعد فترة الاختبارات.