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"الموارد البشرية" تحدد أوقات الدوام في رمضان.. 5 ساعات يومياً

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"الموارد البشرية" تحدد أوقات الدوام في رمضان.. 5 ساعات يومياً "الموارد البشرية" تحدد أوقات الدوام في رمضان.. 5 ساعات يومياً
3 مجموعات واستمرار العمل بالاحترازات

تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساعات العمل الرسمية بشهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بخمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

ونظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقارّ العمل لمنع تقشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وما تضمنه تعميم رقم ۷۳۸ بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقارّ العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط، ومنها أن لا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25٪ من موظفي الجهة، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

وجاء تقسيم حضور الموظفين لمقارّ العمل خلال رمضان، على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان كالتالي:

المجموعة الأولى: 9:30 - 2:30.

المجموعة الثانية: 10:30 - 15:30

والمجموعة الثالثة: 11:30 - 16:30

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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