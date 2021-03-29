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"التدريب التقني" تحدّد موعد الاختبارات النهائية للمتدربين

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"التدريب التقني" تحدّد موعد الاختبارات النهائية للمتدربين "التدريب التقني" تحدّد موعد الاختبارات النهائية للمتدربين
تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتقديم الاختبارات

أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن محافظ المؤسسة؛ وجّه

بأن تكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1442/8/29هـ وبداية إجازة نهاية العام التدريبي يوم الخميس 1442/9/17هـ.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم بشأن تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني وإنهاء أعمالها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح أنه سيتم تعميم تفاصيل التقويم التدريبي شاملاً الفصل الصيفي لاحقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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