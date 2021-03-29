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الكرملين: لم تكن هناك اتصالات بين بوتين والأسد خلال الأيام الأخيرة

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الكرملين: لم تكن هناك اتصالات بين بوتين والأسد خلال الأيام الأخيرة الكرملين: لم تكن هناك اتصالات بين بوتين والأسد خلال الأيام الأخيرة

جي بي سي نيوز:- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لم تكن هناك أي اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، خلال الأيام الأخيرة.

وفي موجز صحي قال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان للرئيس الروسي اتصالات هاتفية مع الأسد منذ بدء الأخير بالتعافي من مرض "كوفيد-19": "لم تكن هناك أي اتصالات (بين الرئيسين) خلال الأيام الأخيرة"، مؤكدا أن الرئيس السوري تلقى من بوتين تمنيات الشفاء العاجل.

وقبل أسبوع أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء في مرحلة التعافي من ، وذلك بعد 9 أيام على إصابتهما.

المصدر: "تاس"

جي بي سي نيوز

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