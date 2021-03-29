أخبار عاجلة

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية -
3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية" -
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم -
نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفير فلسطين يزور الندوة العالمية وينوه بدعم المملكة للشعب الشقيق

Print
بحث أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري

سفير فلسطين يزور الندوة العالمية وينوه بدعم المملكة للشعب الشقيق

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي د. صالح الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة للندوة العالمية بالرياض السفير الفلسطيني السيدعبدالله الأغا.

وخلال اللقاء بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري، كما اطلع الوهيبي على جهود الندوة ونشاطها التنموي وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمعات الإنسانية، مؤكدًا على رسالتها التي تعزز وتطور العمل الخيري والتنموي.

ونوه السفير الفلسطيني بجهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب للوقوف بجوار الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، مثمنًا نشاط الندوة العالمية وجهودها التنموية التي تعنى بالشباب وتوفر له البيئة المناسبة التي تؤهله لخدمة وطنه ومجتمعه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

شبكة عيون الإخبارية