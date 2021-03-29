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كورونا في فلسطين.. 1786 إصابة جديدة و18 حالة وفاة

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كورونا في فلسطين.. 1786 إصابة جديدة و18 حالة وفاة كورونا في فلسطين.. 1786 إصابة جديدة و18 حالة وفاة
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كورونا في فلسطين.. 1786 إصابة جديدة و18 حالة وفاة

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1181 حالة تعافٍ، و18 حالة وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 207 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 65 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 690 مصاباً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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