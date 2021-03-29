مدرب الأخضر: مباراة صعبة تنتظرنا أمام فلسطين.. ولا نتأثر بالغياب

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قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" هيرفي رينارد، الاثنين، إن مواجهة نظيره الفلسطيني تعد من أهم المواجهات، مشيراً إلى صعوبة المباراة.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في مارس الجاري.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «نحن سعداء بالتجمع مجددًا بعد مضي ما يقارب عامين لم نلعب فيها مباريات رسمية، وسنستكمل غدًا مشوارنا في التصفيات الآسيوية بمعنويات عالية وبطموح نحو تحقيق هدفنا».

ووصف رينارد المواجهة بالصدارة، وقال: «مواجهتنا أمام منتخب فلسطين تمثل صدارة مجموعة، ونأمل أن نكون حاضرين بشكل مميز يكفل لنا كسب نتيجة المباراة».

وتحدث الفرنسي عن معسكر الرياض وقال: «فترة إعداد كانت مميزة ومباراة ودية أمام منتخب الكويت كانت إيجابية، ساهمت في أن نكون بكامل جاهزيتنا على جميع المستويات».

وعن مدى تأثر المنتخب بغياب القائد سلمان الفرج والمهاجم عبدالله الحمدان قال: «لدينا لاعبون مميزون يمتلكون الإمكانيات والرغبة في تحقيق الفوز، فهم قادرون على تعويض الغيابات، كذلك لا ننسى غياب اللاعب أيمن يحيى مع كل تلك الغيابات لدينا العناصر الجاهزة».

وعلق هيرفي رينارد عن استعانته بلاعبين في غير مراكزهم في المباراة الودية الماضية بإشراك على البليهي وسعود عبدالحميد، قائلًا: «اختلاف مراكز اللاعبين في بعض المباريات يكون من أجل تحقيق التوازن في الأدوار داخل أرضية الملعب ما بين الهجوم والدفاع».