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"السحيباني" يؤكد أهمية دور "الإذاعات الإسلامية" في خدمة قضايا الأمة

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خلال زيارته لمقر الاتحاد ولقائه الدكتور الصبيحي

زار المندوب الدائم للمملكة العربية لمنظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني مقر اتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو" في جدة باعتباره أحد الأجهزة المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي.

والتقى الدكتور "السحيباني" خلال زيارته بمستشار الاتحاد الدكتور محمد أحمد الصبيحي، والذي قدم شرحاً تفصيلياً لجهود الاتحاد حيال تحقيق أهدافه الرئيسية التي تتمثل في إنتاج وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة واللغة العربية، مشيراً كذلك إلى عمل الاتحاد نحو إبراز الصورة الصادقة المشرفة والحقيقية للأمة الإسلامية، ومواجهة الحملات المغرضة التي تشنها بعض الأجهزة الإعلامية واستجابة لمتطلبات الواقع الراهن الذي يعيشه العالم أجمع بما فيه العالم الإسلامي.

وأكد "السحيباني" خلال الزيارة أهمية دور الاتحاد في خدمة قضايا التعاون الإسلامي، في ظلِّ العديد من التحديات التي تشهدها الساحة، وتتطلب التكاتف في إطار مبادئ العمل الإسلامي المشترك التي أرستها منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بناء قدرات الإعلاميين في ذات المجال في ظل التحدي الكبير الذي تواجهه الإذاعات والهجمات الإعلامية الشرسة لبعض الفضائيات التي تتطلب منا المزيد من الحراك الإعلامي والتعاون لمواجهة تلك الهجمات الإعلامية.

ونوّه "السحيباني" في اللقاء بدور الاتحاد في مناقشة هموم العالم الإسلامي. والدور الكبير لمختلف الإذاعات في نشر الوسطية والتسامح والتأكيد على مفهوم الاعتدال وكذلك مواجهة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى رسالة الاتحاد في تفعيل الدور التنسيقي في مجال تخصصه لما له من خبرة كبيرة في التعاطي مع قضايا الإعلام المعاصر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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