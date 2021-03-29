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بدعم "إغاثي الملك سلمان".. "الصحة العالمية" تدرب 1220 عاملاً صحياً في اليمن

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بدعم "إغاثي الملك سلمان".. "الصحة العالمية" تدرب 1220 عاملاً صحياً في اليمن بدعم "إغاثي الملك سلمان".. "الصحة العالمية" تدرب 1220 عاملاً صحياً في اليمن
بهدف إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية

بدعم

درّبت منظمة الصحة العالمية 1.226 عاملاً صحياً، للعمل في 82 مركزاً للتغذية العلاجية في اليمن، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف التدريب إلى إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لديهم، حيث استفاد من المشروع نحو 18,900 طفل دون سن الخامسة.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية؛ لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية للأطفال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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