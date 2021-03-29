أخبار عاجلة

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية -
3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية" -
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم -
نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة": إحالة مواطن للنيابة العامة لنشره مقاطع مضللة وأكاذيب حول المنتجات الغذائية

Print
"التجارة": إحالة مواطن للنيابة العامة لنشره مقاطع مضللة وأكاذيب حول المنتجات الغذائية "التجارة": إحالة مواطن للنيابة العامة لنشره مقاطع مضللة وأكاذيب حول المنتجات الغذائية
بث معلومات مغلوطة عن "باركود" المنتجات الغذائية ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش

أحالت وزارة التجارة قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق ، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن "باركود" المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس.

وتحذر الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

شبكة عيون الإخبارية