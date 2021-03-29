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" للكهرباء" تستعرض الفرص الوظيفية في أسبوع المهنة بجامعة الإمام

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بالتعاون مع غرفة الرياض ومشاركة أكثر من 35 شركة ومؤسسة وجهة حكومية

شاركت الشركة للكهرباء ممثلة بإدارة الموارد البشرية، بأسبوع المهنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي تنظمه الجامعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض، بالتعاون مع غرفة الرياض، ومشاركة أكثر من 35 شركة ومؤسسة وجهة حكومية، عرضت أكثر من ألف فرصة وظيفية لخريجي وخريجات الفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ.

ومثّل "السعودية للكهرباء" رئيس قطاع التنظيم وتخطيط الموارد البشرية أحمد العقل، الذي تسلم من رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، تكريم الشركة نظير رعايتها الذهبية للفعالية.

واستعرضت "السعودية للكهرباء" في المعرض المصاحب، برامجها وخططها لتطوير الموارد البشرية والفرص الوظيفية، حيث شهد جناحها، إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين اطلعوا على هذه الخطط والمشاريع والفرص الوظيفية المتاحة، والمزايا التنافسية التي تقدمها الشركة لموظفيها، التي جعلت منها بيئة جاذبة للموهوبين والمبدعين سواء حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة، كما اطلعوا على مدى اهتمام الشركة بالكفاءات الوطنية، الذي أسهم في تحقيق نمو كبير في مجال توطين الوظائف، لتصل نسبة السعودة في نهاية 2020 إلى أكثر من 93 في المئة.

جدير بالذكر، أن مشاركة "السعودية للكهرباء" في أسبوع المهنة ورعايتها الذهبية، تأتيان ضمن جهودها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ومن حرصها على دعم أبناء الوطن، بوصفهم عماد المستقبل وأساس التنمية ومحورها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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