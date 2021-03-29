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الهيئة العامة للشورى تحيل مشروع نظام البريد وعددًا من الموضوعات

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الهيئة العامة للشورى تحيل مشروع نظام البريد وعددًا من الموضوعات الهيئة العامة للشورى تحيل مشروع نظام البريد وعددًا من الموضوعات
خلال اجتماعها الثالث من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة

الهيئة العامة للشورى تحيل مشروع نظام البريد وعددًا من الموضوعات

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ "عن بعد" اليوم، اجتماعها الثالث من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمتضمنة عددًا من التقارير التي رفعتها لجان المجلس المتخصصة، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/ 1/ 1435هـ.

وقررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأحالت الهيئة العامة في الاجتماع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الـ 21 تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تُكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.الهيئة العامة بمجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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