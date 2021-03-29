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عبدالله بن بندر يطّلع على مشاريع "الحرس الوطني"

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عبدالله بن بندر يطّلع على مشاريع "الحرس الوطني" عبدالله بن بندر يطّلع على مشاريع "الحرس الوطني"
لرصد أبرز المعوقات التي تواجه وكالة الشؤون الفنية

عبدالله بن بندر يطّلع على مشاريع

اطّلع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على سير العمل في المشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة

والتشغيل التابعة للوزارة، وأبرز المعوقات التي تواجه وكالة الشؤون الفنية وإدارة المشاريع.

واستعرض وزير الحرس الوطني عدداً من المشاريع المستقبلية، واطّلع على التقرير السنوي للمدن السكنية وأبرز المبادرات التي تم تنفيذها من

قبل وكالة الشؤون الفنية بالوزارة.

وشدد الأمير عبدالله بن بندر على أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي وزارة الحرس الوطني.وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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