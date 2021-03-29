أخبار عاجلة

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية -
3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية" -
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم -
نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير النقل يلتقي عدداً من مواطني نجران ويستمع لأبرز احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع

Print
وزير النقل يلتقي عدداً من مواطني نجران ويستمع لأبرز احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع وزير النقل يلتقي عدداً من مواطني نجران ويستمع لأبرز احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع
استعرض معهم أبرز المعوقات وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة

وزير النقل يلتقي عدداً من مواطني نجران ويستمع لأبرز احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع

التقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بفرع وزارة النقل بمدينة نجران، بعدد من المواطنين بالمنطقة؛ للاطلاع والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة.

واستعرض "الجاسر" مع المواطنين أبرز المعوقات، وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية للمستفيدين كافة.

وأكد أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في كل مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.


وأشار إلى أن اللقاء مع المواطنين ضمن أولويات الوزارة للتواصل المباشر مع الأهالي بالمنطقة، لمشاركة المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في رفع كفاءة الأداء؛ لتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية"

3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية"

شبكة عيون الإخبارية