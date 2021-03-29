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قراصنة روس يخترقون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

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قراصنة روس يخترقون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قراصنة روس يخترقون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
تسللوا إلى 9 وكالات فيدرالية و100 شركة

قراصنة روس يخترقون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم (الاثنين)، أن قراصنة يشتبه في أنهم يعملون لصالح حصلوا على حساب بريد إلكتروني يخص الرئيس السابق لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تشاد وولف المسؤول عن الأمن السيبراني.

وأضافت "أسوشييتد برس" أن القيمة الاستخباراتية لاختراق "وولف"، القائم بأعمال السكرتير السابق لوزارة الأمن الداخلي"، وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولين في موظفي الأمن السيبراني بالوزارة ، لم تُعرف علنًا، وفقاً لـ"رويترز".

واخترق القراصنة برنامج إدارة الشبكة الخاص بشركة التكنولوجيا الأمريكية المتعاملة مع الوزارة، وأضافوا رمزًا سمح لهم بالتجسس على المستخدمين النهائيين، واخترق تسع وكالات فيدرالية و100 شركة.وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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