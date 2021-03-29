لمدة 4 سنوات.. "نيوم" شريك عالمي لـ"بطولات الاتحاد الآسيوي"

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مع اقتراب إصدار النسخة الخاصة "آسيا واحدة .. هدف واحد"

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن شراكة جديدة مع شركة نيوم وتوقيع اتفاقية شراكة عالمية، تكون فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لمدة أربعة أعوام في الفترة 2021-2024.

وتشمل اتفاقية الشراكة بطولات ومسابقات المنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تتضمّن أفضل 12 فريقًا في قارة آسيا، وبطولات المنتخبات الوطنية الرئيسية من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي من المقرر إقامتها بالصين في يونيو 2023، وكأس آسيا للسيدات 2022، وجميع بطولات الأندية الآسيوية حتى نهاية موسم 2024.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: يسرّنا الترحيب بنيوم ضمن أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ونحن نتشارك مع نيوم رؤية بعيدة المدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لكرة القدم في آسيا، مما يعكس الأثر الإيجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها. وإننا نتطلّع إلى مشاركة هذه اللحظات التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر جديد في آسيا.

في المقابل قال المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: إن نيوم تسعد بشراكتها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ إن كرة القدم هي الرياضة المفضلة في المملكة العربية السعودية، وتحتلّ مكانة خاصة في قلوب جميع السعوديين. كما تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لإلهام وتمكين سكان نيوم من العيش بنمط حياة معتدل وصحي، بل وتلتقي كذلك مع أهدافنا لتمكين المجتمع ليكون أكثر نشاطاً وحيوية.

وأضاف المهندس نظمي: نثمن في شريكنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تبنّيه لفكر متطوّر ومبتكر، والتزامه بجعل كرة القدم الرياضة الأولى في آسيا. وبناءً على ذلك، فإن هذه الشراكة تسهم وتتعاون مع نيوم في مساعيها لتكون مركزاً رياضياً عالمياً متميزاً، جنباً إلى جنب مع مساعيها لتوفير بيئة مناسبة للعقول والمواهب المتميزة، الأمر الذي يدعم نمو وازدهار الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

كما علّق باتريك مورفي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية، بقوله: تتشارك نيوم وشركة تسويق كرة القدم الآسيوية طموحات هائلة وخبرة واسعة والتزاماً قوياً تجاه التنمية المستدامة للرياضة الأولى في آسيا، لا سيما في منطقة تُعد من أهم وأكبر أسواقنا الاستراتيجية، وهي المملكة العربية السعودية. ونتطلّع إلى التعاون مع نيوم والاستفادة من معرفتها وخبراتها ومواهبها باقترابنا من إصدار النسخة الخاصة بنا من آسيا واحدة.. هدف واحد.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم