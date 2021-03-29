أخبار عاجلة

نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
بعد ١٠ أيام على نشر "سبق".. شرطة الرياض تُطيح بلصّ مدارس شقراء -
رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات -
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام -
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ -
"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 260 جولة على المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء

Print
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 260 جولة على المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 260 جولة على المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء
تحرير 27 مخالفة.. بينها 4 لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 260 جولة على المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية بحرة الفرعية اليوم، جولات رقابية ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية وعلى المباني قيد الإنشاء، مما أسفر عن تحرير 27 مخالفة على المنشآت التجارية، 4 منها لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للبروتوكولات المتبعة.

جاء ذلك ضمن جهودها المتواصلة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية ورفع مستوى الصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت 266 جولة رقابية نتج عنها مصادرة وإتلاف 200 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وتم تنفيذ 47 جولة ميدانية لمراقبة البناء، مع اتخاذ العقوبات النظامية بحق المتهاونين وفرض الغرامات المالية اللازمة بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية"

3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية"

شبكة عيون الإخبارية