السعودية تتسلّم رئاسة اتحاد البورصات العربية

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خلفًا لمصر.. وخلال فعاليات الاجتماع السنوي

تسلمت المملكة، اليوم الاثنين، رئاسة اتحاد البورصات العربية خلفًا لمصر.

ووفق صحيفة اليوم السابع المصرية سلمت البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية لدورتين متتاليتين، رئاسة اتحاد البورصات العربية، إلى السوق المالية السعودية "تداول".

وجاء تسليم الرئاسة خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، عن بعد حفاظاً على الأرواح وضماناً لاستمرارية العمل، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد: نتمنى كل التوفيق للسعودية لاستكمال عملية إصلاح وتطوير البورصات العربية لتعزيز التجارة البينية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن اتحاد البورصات العربية يضم حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.

وقد تقدم رامي الدكاني، الأمين لعام لاتحاد البورصات العربية، خلال كلمته، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتصدي لكل التبعات الصعبة والضاغطة بسبب جائحة كورونا.

وأكد أنه في الفترة المقبلة تحت رئاسة السعودية "تداول" سيتم العمل بشكل متكامل لاستمرار تطوير وتنمية البورصات العربية من خلال الاتحاد، لاسيما العمل سريعًا على تضمين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة التنمية والتطوير بما يحق المستهدفات المرجوة.السعودية اتحاد البورصات العربية