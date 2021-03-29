لمن تلقّى اللقاح.. هذه الوجهات السياحية ترحّب بك بلا شروط.. تعرّف عليها

★ ★ ★ ★ ★

القائمة تزداد بزيادة معدل التطعيم

تتسابق دول العالم للحصول على أكبر كمية ممكنة من جرعات لقاح كورونا؛ مما يمهّد الطريق أمام عودة السفر والحياة تدريجيًّا إلى ما قبل عام 2020.

وحسب إحصاءات بلومبيرغ؛ تم حتى الآن إعطاء أكثر من 60 مليون جرعة لقاح في 55 دولة وبمتوسط يومي بلغ ما يقارب 3 ملايين جرعة.

ومع تسارع أعداد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ففي المقابل أبدت العديد من أبرز الوجهات السياحية في العالم استعدادها لاستقبال حصتها من السياح الذين تم تطعيمهم.. وحسب "يورو نيوز " فالبرلمان الأوروبي يعمل على اعتماد شهادة رقمية خضراء تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية عبر القارة، كما أن هناك دولًا ترحّب بكل سائح تم تطعيمه لتعود عجلة الاقتصاد والسياحة من الدوران مجددًا.

قبرص

ستستقبل قبرص صيفًا، السياح المطعمين؛ شرط أن يكونوا قد تناولوا جرعتي اللقاح قبل سبعة أيام على الأقل من المغادرة.

السويد

ترحّب بكل سائح تلقى جرعتي اللقاح، وتسير نحو اعتماد جوازات السفر للمسافرين الذين تلقوا التلقيح أوربيًّا وعالميًّا.

اليونان

في الأصل اليونان لا تشترط تلقى اللقاح؛ ولكن من الأفضل أن يكون الزائر قد انتهى من جرعتي اللقاح، وحاليًا يكفيك اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية، يكون قد أجري قبل 72 ساعة على الأقل.

إسبانيا

ترحّب إسبانيا بالزوار الذين تم تطعيمهم أو لديهم اختبار كوفيد-19 سلبي على الأقل؛ لتسمح لك بزيارة واحدة من جزر الكناري السبع الجميلة في صيف 2021.

الدنمارك

أصدرت الدنمارك جوازات سفر لقاح لمواطنيها منذ فبراير 2021، وستقبل الجوازات المماثلة من العالم، بالإضافة إلى الاختبارات ذات النتائج السلبية.

كرواتيا

استطاعت كرواتيا إبقاء مستويات الإصابة بكوفيد-19 تحت السيطرة بشكل ملحوظ، وهي كدول أوروبية أخرى، تستعد للترحيب بالمسافرين الذين تلقوا اللقاح.

آيسلندا

الدولة الأولى في العالم التي تطبق جوازات سفر اللقاح، لمواطنيها ولكل الزوار من الخارج؛ شريطة أخذ الجرعتين.

البرتغال

تقبل البرتغال جوازات سفر اللقاحات من العالم؛ وخاصة بعد أن أتمت جزر الأزور كأول أرخبيل في العالم يتم تطعيمه بالكامل.

جورجيا

فتحت تبليسي أبوابها للمسافرين الذين تم تطعيمهم، ويمكنك السفر إلى جورجيا إذا تلقيت جرعتي اللقاح.

جزر السيشل

يمكن للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح أن ينطلقوا إلى جزيرة الأحلام "سيشل" بالمحيط الهندي.

إستونيا

ترحّب إستونيا بجميع المسافرين الذين تلقوا اللقاح أو حتى الذين أصيبوا بالفيروس، ثم تعافوا من فيروس كورونا بفترة ممتدة قبل ستة أشهر من السفر.

رومانيا

ترحّب رومانيا بكل الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا للدخول إلى أراضيها بشكل مباشر دون أي شروط أخرى.