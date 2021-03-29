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إغلاق 14 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد

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إغلاق 14 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد إغلاق 14 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد
مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 50 يوماً 396 مسجداً تمّ فتح 381 منها

إغلاق 14 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت إصابات كورونا وإعادة فتح 8 مساجد

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 14 مسجداً -مؤقتاً- في خمس مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 50 يوماً، إلى 396 مسجداً، تمّ فتح 381 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة: ستة مساجد في منطقة مكة المكرّمة؛ تم رصد ست حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية؛ تم رصد حالة إصابة واحدة في كل منهما.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد؛ أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، داعية -في ختام بيانها اليومي- المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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