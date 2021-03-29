أخبار عاجلة

نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
بعد ١٠ أيام على نشر "سبق".. شرطة الرياض تُطيح بلصّ مدارس شقراء -
رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات -
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام -
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ -
"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة نجران" تشارك في مبادرة "بالتزامنا نسلم" للتوعية بفيروس "كورونا"

Print
تهدف لتحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران في مبادرة "بالتزامنا نسلم"، والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة نجران "بصائر"، ودشن فعالياتها بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بالمبادرة وأهدافها، والجهود التي بُذلت من جميع الجهات المشاركة في المبادرة للتعامل مع جائحة كورونا، وما قدّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة من برامج توعوية تهدف إلى تحقيق مقاصد الدين بحفظ النفس وتوعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المساجد والأماكن العامة، وبيان إنجازات وجهود الدولة -أيدها الله- خلال الجائحة.

وتأتي مثل هذه المشاركات بتوجيه كريم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية"

3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية"

شبكة عيون الإخبارية