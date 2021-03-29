أخبار عاجلة

نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
بعد ١٠ أيام على نشر "سبق".. شرطة الرياض تُطيح بلصّ مدارس شقراء -
رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات -
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام -
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ -
"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد

Print
وزير الرياضة: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد وزير الرياضة: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد
السماح بحضور المحصّنين من للمباريات بنسبة 40 %

وزير الرياضة: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد

علّق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ على قرار عودة الجماهير للملاعب، قائلاً عبر حسابه في تويتر: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد.. وخالص الشكر والتقدير لقيادة وطننا الغالي على الجهود الكبيرة نحو العودة الآمنة للحياة الطبيعية .

وكانت قد أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب بدءاً من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي ستقام غداً في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكّدت الوزارة، في بيانها، أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة "محصّن" عبر تطبيق "توكلنا"، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد في المقاعد وارتداء الكمامات، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية