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إيداع قرابة الثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

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إيداع قرابة الثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة إيداع قرابة الثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة
لطلاب مدارس التحفيظ وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وطلاب وطالبات القرى النائية

إيداع قرابة الثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الثانية من العام الدراسي الحالي 1442، بمبلغ (2.735.472.34) ريالًا، تُمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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