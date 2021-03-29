أخبار عاجلة

نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎ -
حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ -
بعد ١٠ أيام على نشر "سبق".. شرطة الرياض تُطيح بلصّ مدارس شقراء -
رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات -
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام -
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ -
"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السمراء" تتمايل.. حقول "بُر نجران" تكتسي بأصفر "وفرة الحصاد"

Print
الأغلى سعراً ومكوّن لكثير من الأكلات الشعبية.. "حريكة ومرضوفة"

تتمايل سنابل القمح الذهبية في مزارع وحقول وادي نجران في أواخر شهر مارس من كل عام، بعد رحلة استمرت ما يقارب ستة أشهر من البذرة حتى السُنبلة، وقد اكتست بلونها الأصفر لتؤذن بموسم حصاد وفير.

وتبدأ مع حلول فصل الشتاء زراعة "البُر" ليكون المكون المشترك لكثير من الأكلات الشعبية النجرانية، أشهرها "وِفْد السمن والعسل" و"وفْد السمن والمَحَض" و"وِفْد السمن والرُبّ" و"الحريكة بالطماطم"، و"المرضوفة".

وفي قائمة أنواع البُر في المملكة يظل بُر نجران الذي يسمّى "السمراء" هو الأغلى على مستوى هذا المحصول الزراعي متميزاً بجودته، وبعدم إضافة أي مواد كيماوية في مراحل زراعته، ويبلغ متوسط سعر الكيس منه 300 ريال، بينما متوسط الأنواع الأخرى يبلغ 120 ريالاً.

ويشير المزارعون إلى أنّ جودة المحصول ترتكز على حراثة الأرض بشكل جيد وتركها عشرة أيام تقريباً دونما بذر لتشميس التربة مدة كافية حرصاً على إزالة الأعشاب الضارة، بعدها يتم ريّ الأرض وسقايتها بشكل جيد لضمان عدم ليونة حبوب القمح، لأن إهمال الري يؤدي إلى هشاشة حبات القمح.

سنابل القمح الذهبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد

نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد

الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة

الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة

رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات

رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات

سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎

سرعة الرياح وارتفاع الأمواج يوقفان حركة الملاحة بميناء جدة‎

شبكة عيون الإخبارية