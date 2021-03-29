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حياة وصحة واقتصاد.. رؤية بتوقيع "العصيمي" تبلور " الخضراء"

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حياة وصحة واقتصاد.. رؤية بتوقيع "العصيمي" تبلور "السعودية الخضراء" حياة وصحة واقتصاد.. رؤية بتوقيع "العصيمي" تبلور " الخضراء"
قال لـ"سبق": ما عانته من تحديات بيئية سابقًا سيكون من الماضي

حياة وصحة واقتصاد.. رؤية بتوقيع

أكد رئيس قسم الصحة العامة بمستشفى الملك سلمان الدكتور محمد عامر العصيمي لـ"سبق"، أن ما عانته السعودية من تحديات بيئية في السابق؛ سيكون من الماضي، فالعزيمة والإصرار على مواجهتها بيّنت مدى بُعد نظرة هذه الدولة للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة يعزز دورها الريادي ليس فقط في حدود المنطقة بل للعالم أجمع.

وأضاف أن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر؛ هي مداد لمبادرات عديدة وغير مستغربة من قيادة حكيمة ورشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- فهذه القيادة ما زالت تدفع الغالي والنفيس من أجل المحافظة والحماية على صحة المواطنين والمقيمين.

وأبان "العصيمي"، أن مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- هي فخر للجميع؛ حيث إن ما ستحققه هذه المبادرة من أهداف طموحة ليس فقط لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ بل تجاوز المستهدفات العالمية ولله الحمد؛ حيث إن رفع الغطاء النباتي له الأثر الكبير في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة والتي هي من جل اهتمامات وزارة الصحة.

واختتم بأن مكافحة أزمة المناخ ومكافحة تلوث الهواء وخلق بيئة خضراء صحية ونظيفة؛ سيسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وذلك بالحد من انتشار الأمراض التنفسية وتكلفة علاجها، ومبادرة "السعودية الخضراء" ستعزز من حماية الأرض والطبيعة والبيئة؛ مما سيرفع -بإذن الله- من متوسط عمر المواطنين والمقيمين وجودة حياتهم ومعيشتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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