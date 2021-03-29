إذا كنت تفكر في التداول.. تعرف على أفضل شركات الفوركس

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تعتبر شركات الفوركس من أكبر الأسواق المربحة، والتي يلجأ إليها الكثير من المتداولين، و تتمثل أهمية شركات الفوركس عن طريق قيامها بدور الوسيط بين كلا من المتداول وسوق الفوركس، وذلك بهدف تمرير الصفقات الخاصة بعمليات البيع والشراء لكافة أنواع العملات، وذلك بمقابل عمولة فارق النقاط، ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركات الفوركس القيام بفتح الحسابات بالإضافة إلى تسهيل المعاملات الماليه من سحب أو إيداع، كما تعمل على تزويد المتداولين داخل منصة التداول.

كيفية إختيار أفضل شركات الفوركس

يتم إختيار افضل شركات التداول بناء على مجموعة من المعايير، حيث أن القيام بإختيار وسيط تداول خاص بالعملات الأجنبية مهمة فى غاية الصعوبة، وبالأخص للأشخاص الذين لا يفقهون ما يجب البحث عنه، ولذلك سوف نذكر في هذا المقال أفضل شركات الفوركس لمساعدة جميع الأشخاص على اتخاذ القرارات الصائبه المتعلقة بالتداول والاستثمار، حيث أن سوق التداول في الفترات الأخيره قد تعرض لتقلبات وتغيرات، خاصة بصناعة الوساطة الخاصة بتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت.

أهم المعايير التي يمكن من خلالها تمييز أفضل شركات الفوركس



الأمان: من أكثر ما يميز شركات التداول الجيدة تمتعها بقدر عال من الأمان. التكاليف الخاصة بالمعاملات. الإيداع والسحب: يتميز وسطاء الفوركس الجيدين بتسهيل عملية إيداع الأموال، بالإضافة الى تسهيل عملية سحب الأرباح بدون اي صعوبات. منصة التداول: يجب دائما التحقق من توفر الوسيط علي منصة التداول الخاصة به. التنفيذ: يجب على الوسيط أن يملك أفضل الأسعار. خدمة العملاء: يجب أيضا إختيار شركات الوساطة التي يسهل الإتصال بها بكل سهولة عند حدوث أى مشكلة. الحسابات الإسلامية : يشترط أن تتوفر شركات الوساطة المالية على حساب إسلامي لا يمت للربا بأي صلة.

شروط اختيار شركات الفوركس عبر الانترنت

عند قيامك بإختيار أي من شركات الفوركس عن طريق الإنترنت يجب أولا أن تفكر في احتياجاتك كمتداول، كما يجب أن تقوم بطرح العديد من الأسئلة على نفسك عند قيامك بالبحث عن الشركة المناسبة كالاتي:

هل أنت شخص مبتدىء؟ إذا كانت الإجابة هي نعم، فسوف تحتاج إلى وسيط يملك مواد تعليمية متميزة متعلقة بأسواق الفوركس، بالإضافة الى عقود الفروقات ودعم قوى لجميع العملاء.

هل تمتلك مبلغ بسيط من المال يمكنك استخدامه للتداول؟ حيث يوجد العديد من الوسطاء المرتبطين بشركات التداول عبر الإنترنت ويسمحوا بحد أدنى يصل إلى الصفر من الودائع، والذي يفيد المتداولين الذين لا يملكون مبلغا كبيرا من المال، بالإضافة الى وجود الكثير من شركات الفوركس التي تتقاضى رسوم معاملات بسيطة للغاية.

هل أنت دائما بحاجة إلى التنقل وتريد منصة متنقلة وقوية؟ تقوم العديد من شركات الفوركس بتقديم تطبيقات خاصة بالجوال شاملة لجميع المميزات التي يحصل عليها جميع مستخدمي الحاسوب.

هل انت متداول متقدم؟ تقدم العديد من شركات الفوركس الكثير من التنبيهات التي يحتاجها المتداولين المتقدمين مثل ، أنواع الطلبات المتقدمة، بالإضافة إلى الرسوم البيانية و مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية.

هل تريد الحصول على مجموعة كبيرة من الأدوات؟ تقدم شركات الفوركس مجموعة متنوعة من المنتجات، ولذلك سوف تحتاج إلى اختيار شركة تمتلك مجموعة كبيرة من العروض القابلة للتداول مثل أزواج العملات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات والأسهم.

هيئات الرقابة العالمية على شركات الفوركس

خاتمة

وفى نهاية هذا المقال يجب أن نذكر أهمية التأكد من وجود تراخيص لهذه الشركات قبل القيام بعمليات الايداع، وذلك لأنه يوجد العديد من الشركات النصابة، والتي تعمل على وضع تراخيص ليست حقيقية على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وعندما تقوم بالبحث لدى أي من الجهات الرقابية لا تجد أي شئ عن هذه الشركات.

وأخيرا يجب علي اي شخص مراعاة كافة العوامل التي قد تم ذكرها سابقا لاختيار افضل شركة فوركس، ومن أهم هذه الشركات شركة FXTM ، شركة AvaTrade، شركة LegacyFx، ومن خلال البحث المستمر قمنا بذكر أفضل شركات الفوركس في مختلف المجالات، حيث أننا نهتم دائما بتقديم المساعدة لجميع الأشخاص الذين يريدون اتخاذ قرارات هامة حول عمليات التداول والاستثمار.