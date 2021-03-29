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مجلس الوزراء المصري يكشف مفاجآة بشأن أعمال التكريك

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مجلس الوزراء المصري يكشف مفاجآة بشأن أعمال التكريك مجلس الوزراء المصري يكشف مفاجآة بشأن أعمال التكريك

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الاثنين، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

وأشارت الهيئة إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس.

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شبكة عيون الإخبارية