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أخيرًا.. الدراسة المنتظرة تحسم الجدل الطويل حول أصل "كورونا"

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أخيرًا.. الدراسة المنتظرة تحسم الجدل الطويل حول أصل "كورونا" أخيرًا.. الدراسة المنتظرة تحسم الجدل الطويل حول أصل "كورونا"
اقترحت القيام بمزيد من البحث في كل مجال باستثناء فرضية وحيدة

أخيرًا.. الدراسة المنتظرة تحسم الجدل الطويل حول أصل

حسمت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين، الجدل حول أصل تفشي المستجد؛ مستبعِدة فرضية تفشيه من مختبر، ومرجّحة انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان آخر.

وقالت الدراسة: إن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، هو "السيناريو الأكثر رجوحًا"، وأن مسألة تفشيه من مختبر "غير مرجحة للغاية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" اقترح الفريقُ القيامَ بمزيد من البحث في كل مجال؛ باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وتأخر الفريق في إصدار الدراسة مرارًا؛ مما أثار تساؤلات عدة، وسط اتهامات بمحاولة تحريف الاستنتاجات؛ لمنع اتهام بكين من التسبب في انتشار الوباء.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أواخر الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون الدراسة جاهزة "في الأيام القليلة المقبلة".

ووفق "أسوشيتد برس"؛ فقد بدا أنها نسخة شبه نهائية من الدراسة، يوم الاثنين، من دبلوماسي مقيم في جنيف من دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، ولم يتضح ما إذا كانت الدراسة ستتغير قبل صدورها رسميًّا.

ووضع الباحثون أربعة سيناريوهات، وخَلُصوا إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث "أمر مرجح للغاية"، وقالوا إن الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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