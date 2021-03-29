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642 عيادة مدرسية مجهزة طبيًّا بمدارس عسير

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642 عيادة مدرسية مجهزة طبيًّا بمدارس عسير 642 عيادة مدرسية مجهزة طبيًّا بمدارس عسير
بينها 342 تابعة لـ"الصحة" و300 بجهود ذاتية

642 عيادة مدرسية مجهزة طبيًّا بمدارس عسير

بلغ عدد العيادات الطبية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، 342 عيادة مدرسية مجهّزة من قِبَل وزارة الصحة، و300 عيادة بجهود ذاتية من قادة وقائدات المدارس، وتشرف عليها إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن العيادات تتوزع على المجمعات ومدارس المنطقة في مختلف القطاعات، وتم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة تحت إشراف فِرَق متخصصة؛ فيما جرى عقد دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس؛ لتدريبهم على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة والبيئة المدرسية، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وعمل الإجراءات الوقائية والإشراف على البيئة المدرسية؛ لافتًا إلى أن الإدارة بصدد تجهيز أكثر من 180 عيادة عن طريق وزارة التعليم.

وأضاف "الجوني" أن إدارة الشؤون الصحية المدرسية، عَمِلت على تقديم برامج في مكافحة العدوى والصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات، وبرامج تخص هشاشة العظام وسرطان الثدي والمسعف المدرسي، استفاد منها أكثر من 1489 متدربًا ومتدربة من منسوبي ومنسوبات الصحة المدرسية، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية بفيروس كورونا "كوفيد 19" لمنسوبي ومنسوبات التعليم كافة، تضمنت منشورات تثقيفية ومحاضرات ومقاطع متخصصة.للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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