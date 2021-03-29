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محافظ هيئة الاتصالات: نسبة انتشار الإنترنت 98 % بين سكان المملكة

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محافظ هيئة الاتصالات: نسبة انتشار الإنترنت 98 % بين سكان المملكة محافظ هيئة الاتصالات: نسبة انتشار الإنترنت 98 % بين سكان المملكة
قال: 230 مليار ريال القيمة السوقية لشركات الاتصالات المدرجة بسوق الأسهم

محافظ هيئة الاتصالات: نسبة انتشار الإنترنت 98 % بين سكان المملكة

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ أن نسبة انتشار الإنترنت 98 % بين سكان المملكة.

وأضاف خلال افتتاحه منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم: بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أكثر من 40 ملياراً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتابع: 230 مليار ريال القيمة السوقية لشركات الاتصالات المدرجة بسوق الأسهم، وسوق الاتصالات هو من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.

وأطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، "منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2021 الاقتصاد الرقمي.. آفاقٌ من الفرص" (افتراضياً)، بهدف استعراض ومناقشة مستجدات القطاعات التي تنظمها الهيئة، وأبرز اتجاهات الاقتصاد الرقمي.

وتعقد الهيئة هذا المنتدى سنوياً لطرح كافة المؤشرات المتصلة بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وسوق البريد في المملكة، التي تختص "هيئة الاتصالات" بجمعها وتحليلها من خلال قاعدة بيانات ضخمة، كما تستضيف الهيئة نخبةً من الخبراء والمختصين لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بهذه القطاعات الحيوية.

وستناقش جلسات المنتدى موضوعات، من بينها: مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ووضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ما بعد الجائحة، والتوجه الإستراتيجي للقطاع، وسياسة الاقتصاد الرقمي، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة، وأبرز الفرص والتحديات فيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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