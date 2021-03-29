بعد نجاح تعويم "إيفرغيفن".. قناة السويس تعلن خططها لحل أزمة السفن العالقة

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محاولات لقطر السفينة العملاقة إلى منطقة البحيرات بعد ابتعادها عن الشاطئ

بعد قليل من الإعلان عن بدء تعويم السفينة "إيفر غيفن"، عقب أيام من جنوحها في قناة السويس المصرية، أكّد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع؛ الإثنين، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم لحل أزمة السفن العالقة.

وكشف الفريق أسامة ربيع؛ أن العمل سيجري حالياً من أجل قطر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات.

وأوضح أن سفينة إيطالية وصلت صباحاً للمساعدة على تعويم السفينة "إيفر غيفن"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وحسب رئيس هيئة قناة السويس، فقد تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرتها عن الشاطئ بمسافة 102 متر، بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحاً؛ ليصل إلى مترين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح في منتصف المجرى الملاحي.

ووجّه رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي، باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريباً، وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة بـ"رجال هيئة قناة السويس الأبطال" الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمّناً جهودهم خلال الفترة الماضية، وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

وأظهرت صور، الإثنين، سفينة الحاويات الجانحة وقد استقامت في الممر المائي لقناة السويس، فيما قال مصدران محليان في قطاع الشحن، إنها عادت إلى "مسارها الطبيعي".