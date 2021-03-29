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استعداداً لرمضان.. 233 جولة رقابية على مراكز ومنافذ التسوّق بنجران

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استعداداً لرمضان.. 233 جولة رقابية على مراكز ومنافذ التسوّق بنجران استعداداً لرمضان.. 233 جولة رقابية على مراكز ومنافذ التسوّق بنجران
نفّذها فرع "التجارة" بالمنطقة داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات

استعداداً لرمضان.. 233 جولة رقابية على مراكز ومنافذ التسوّق بنجران

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 233 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوّق والتموين، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوّقين، وذلك تزامناً مع استعدادهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والأعياد خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت "تجارة نجران" الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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