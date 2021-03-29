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تراجع النفط 2% مع أنباء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

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تراجع أسعار النفط 2% مع أنباء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس تراجع النفط 2% مع أنباء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
هبطت عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو مسجلة 59.62 دولارًا للبرميل ‫

تراجع أسعار النفط 2% مع أنباء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

انخفضت النفط خلال تعاملات الاثنين 2% بعد نجاح محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس والتي كانت قد تسببت في تعطل حركة الملاحة وإعاقة مرور شحنات ناقلات النفط.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق لدى "أكسي" axi "ستيفن إينيس" قبل نجاح تعويم السفينة "إيفر جيفن": إن كل يوم يمر يزيد النفط الموجود في بدًلا من تكريره في المصافي؛ مشيرًا إلى أن ذلك يساعد على استقرار الأسعار، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 2% إلى 63.29 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.2% مسجلة 59.62 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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