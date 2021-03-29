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200 مليون جرعة.. الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح "حياة- فاكس" هذا العام

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200 مليون جرعة.. الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح "حياة- فاكس" هذا العام 200 مليون جرعة.. الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح "حياة- فاكس" هذا العام
مشروع مشترك بين سينوفارم الصينية وشركة التكنولوجيا الإماراتية

200 مليون جرعة.. الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح

من المقرر أن تبدأ شركة أدوية جديدة في أبو ظبي، في تصنيع لقاح الوقاية من الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، في وقت لاحق هذا العام، تحت اسم "حياة- فاكس".

وأشارت الإمارات إلى أن ذلك يأتي في إطار مشروع مشترك بين الشركة الصينية وشركة التكنولوجيا الإماراتية "جروب42" ومقرها أبو ظبي.

ووفق "رويترز"؛ فإن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيحمل اسم "حياة- فاكس" في الإمارات؛ لكنه سيكون نفسَ اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن طاقة الإنتاج في المشروع المشترك بين "سينوفارم" و"جي.42" بأبو ظبي ستصل إلى 200 مليون جرعة في العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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